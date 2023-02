Der Mann aus Homburg/Waldmohr, der seit Mittwoch als vermisst galt, ist am Freitag wieder aufgetaucht. Das teilt die Polizei Homburg mit. Sie habe den Mann in Jägersburg angetroffen. Am Donnerstag hatte die Polizei die Bürger öffentlich um Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes gebeten. Diese Öffentlichkeitsfahndung wurde am Freitag eingestellt.