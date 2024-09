Die Polizei hat am Mittwoch ein freilaufendes Pferd an der Bahnstrecke zwischen Olsbrücken und Wolfstein auf Höhe des Haltepunkts Roßbach bei Rutsweiler eingefangen. Laut Mitteilung wurde um 7.20 Uhr gemeldet, dass sich das Tier dort aufhielt.

Eine Polizeistreife fand es unversehrt und grasend an der Bahnstrecke und fing es ein. Die Eigentümerin wurde ermittelt und das Tier an sie übergeben. Das Pferd und ein zweites, das auf der Koppel geblieben war, wurden zur Sicherheit in einen Stall gebracht.

Wie das Pferd die Koppel verlassen hat, blieb unklar, denn der Zaun war bei der Überprüfung geschlossen. „Alle Beteiligten waren sehr erleichtert, dass dem Tier nichts zugestoßen ist“, schreibt die Polizei.