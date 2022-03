Die Polizei hat am Freitag zwei Autofahrer erwischt, die sich mit zu viel Alkohol im Blut hinter das Steuer ihrer Fahrzeuge gesetzt hatten. Ein 69-jähriger Mann wurde von der Polizei zu Hause in Herschweiler-Pettersheim aufgesucht, nachdem Zeugen sich bei den Ordnungshütern gemeldet hatten. Sie hatten den „offensichtlich betrunkenen“ Mann dabei beobachtet, wie er in sein Auto gestiegen und losgefahren war. Auch die Fahrtrichtung und das Kennzeichen konnten die Zeugen nennen. Also fuhr die Polizei zu ihm nach Hause, wo ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,21 Promille. Dem 69-jährigen wurde daraufhin auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kommt nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Ähnlich erging es einem 26-jährigen Fahrer, der in Ulmet einer Streife aufgefallen und einer Verkehrskontrolle unterzogen worden war. Den Beamten schlug bei der Kontrolle deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Auch dieser junge Mann musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ihn erwartet ebenfalls ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.