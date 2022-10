Die Rettungsschwimmer-Staffel der DLRG in der Altersklasse 12 ist bei den deutschen Meisterschaften am Wochenende über sich hinaus gewachsen und wurde Dritter – ein historischer Erfolg.

Bei den deutschen Mehrkampfmeisterschaften (DMM) der DLRG im Stadionbad Hannover brachen die Kuseler schon in den Einzelwettbewerben einige Vereinsrekorde. In der Altersklasse (AK) 12 männlich gelang Philip Krebs gleich drei Mal eine neue vereinsinterne Bestzeit. Am Ende wurde er Siebter, als bester Rheinland-Pfälzer. Moritz Heil (AK12) zeigte ebenfalls drei sehr gute Rennen und erzielte neue persönliche Bestzeiten. Durch eine Disqualifikation wurde er nur 28. In der AK 13/14 weiblich schwamm Milena Heil auf Rang fünf. Magdalena Benzmüller, die in der AK 17/18 weiblich startete, kam ebenfalls in die Top fünf und verbesserte ihre Zeiten teilweise im Vergleich zur Weltmeisterschaft. Luca Weingarth (AK 15/16 männlich) kam auf Rang 27.

Bei den Mannschaftswettbewerben schlugen Milena Heil, Maria Schwarz, Theodosia Petrov, Elli Gretzschel und Alina Trautmann ( AK 13/14 weiblich) als Fünfte an. In der offenen AK weiblich zeigte die Kuseler Staffel mit Benzmüller, Lea Lißmann, Julia Bott, sowie Vanessa und Francesca Schultz solide Leistungen, sie wurden Elfte. In der 4x50 m Rettungsstaffel gelang sogar ein neuer Vereinsrekord.

Erste Medaille auf nationaler Mehrkampfmeisterschaft

Den Höhepunkt des Wochenendes aus Kuseler Sicht hielt das Staffelrennen der AK 12 männlich bereit. Philip Krebs, Moritz und Jonas Heil, Marie Schneider, sowie Tim Baumhardt unterboten bereits in der ersten Disziplin den bisherigen Vereinsrekord um acht Sekunden und kamen als Vierte aus dem Becken. Sie zeigten über alle vier Disziplinen überzeugende Leistungen und mit drei weiteren Vereinsrekorden gelang ihnen der Sprung aufs Podest. Bronze ist die erste Medaille für die Kuseler Ortsgruppe bei einer DMM in der Vereinsgeschichte. Patrick Bott, Trainer des Teams, war sehr zufrieden: „Einfach eine tolle Mannschaftsleistung, jeder einzelne ist über sich hinausgewachsen, somit konnten wir an diesem Tag Historisches für unseren Verein erreichen.“ Die DLRG Kusel schloss den Wettbewerb als zweitbeste Ortsgruppe aus Rheinland-Pfalz ab und wurde im Ranking der Vereine Elfter von 113 Ortsgruppen.