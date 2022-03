Der Bademeister verhinderte am Sonntag im Kuseler Schwimmbad Schlimmeres. Wie die Polizei mitteilte, sprang ein Badegast ins Schwimmbecken. So weit, so gewöhnlich. Allerdings hatte der Bademeister den Besucher zuvor wegen dessen unzureichenden Schwimmkenntnissen vor dem Sprung ins kühle Nass gewarnt. Folge: Der Bademeister musste eingreifen und den Besucher aus dem Wasser retten. Der Besucher und dessen vier Begleiter mussten wegen ihres uneinsichtigen Verhaltens das Schwimmbad verlassen. Da sie auch hierfür kein Verständnis zeigten, wurde die Polizei hinzugerufen. Die Beamten erteilten den jungen Männern einen Platzverweis, durch den Bademeister wurde zudem ein Hausverbot ausgesprochen.