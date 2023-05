Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein „wahres Elitenaufgebot“ war beim 18. Team-Duathlon an der Straßenmeisterei in Kusel am Start, darunter der ein oder andere Hawaii-Teilnehmer. Nicht ins Ziel kam das lange Zeit führenden Duo.

Samstagvormittag, 11.55 Uhr. Die Sportler tummeln sich an der blauen Startlinie, einige tippeln nervös hin und her, andere wirken wiederum ganz entspannt. In der ersten Reihe viele bekannte