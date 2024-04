Groß war die Empörung, als die Pfalzwerke das Storchennest auf einem Strommast in der Herschweiler-Pettersheimer Kirchenstraße entfernten. Nun wurde eine Lösung gefunden und die Großvögel können an Ort und Stelle bleiben. Der Netzbetreiber ließ am Donnerstagvormittag eine Plattform auf dem Mast montieren – zur großen Freude der Anwohner.

