Der Arbeitskreis Astronomie am Urweltmuseum Geoskop auf Burg Lichtenberg lädt für den kommenden Samstag zu einer Himmelsbeobachtung ein. Bei klarem Himmel wird es an diesem Tag eine öffentliche Beobachtung der Planeten Jupiter, Saturn, Mars und Uranus auf der Unterburg der Burg Lichtenberg geben. Jupiter und Saturn stehen dann am Abendhimmel nahe beieinander, dass bei günstiger Witterung mit einem Teleskop nicht nur die Wolkenbänder und der große Rote Fleck des Jupiters sowie die Ringe des Saturn, sondern auch einige der sie begleitenden Monde gesehen werden können. Zusätzlich steht der Mars der Erde so nahe wie erst wieder 2035, so dass auch er die ganze Nacht über zu sehen ist. Und schließlich vervollständigt Uranus als blassgrüne Scheibe den Reigen der sichtbaren Planeten. Die Veranstaltung des Arbeitskreises Astronomie richtet sich in erster Linie an Interessierte ohne Vorkenntnisse. Eigene Teleskope, wenn vorhanden, können gerne mitgebracht werden. Wer hat, kann eigene Okulare (1-/14“) oder alternativ eine leere Klopapierrolle als Hygienebarriere für die Teleskope des Arbeitskreises mitbringen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr – findet allerdings nur bei passendem Wetter statt. Warme Kleidung sollte mitgebracht werden, dazu eine Mund-Nasen-Maske und Einweghandschuhe. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 20 Personen begrenzt. Anmeldung entweder per E-Mail an info@urweltmuseum-geoskop.de oder telefonisch unter der Nummer 06381 993450. Bei der Anmeldung müssen die Teilnehmer ihre Kontaktdaten (einschließlich der Telefonnummer) angeben.