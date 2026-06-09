Ein Ruthweilerer möchte eine kleine Modulhaussiedlung errichten. Viele Besucher kommen zur Sitzung, doch der Rat bespricht das Thema spontan nicht-öffentlich. Es gibt Kritik.

Der Gemeinderat in Ruthweiler hat eine Bauvoranfrage zur Errichtung von neuen, etwas anderen Wohnhäusern abgelehnt. Der Plan eines Bürgers aus dem Ort sieht zehn bis zwölf Häuser in Modulbauweise in der Nähe des Friedhofs vor – auf einem Areal am Ortseingang von Kusel kommend.

Modulbauweise ist ein Bauverfahren, bei dem vorgefertigte Raumeinheiten nach dem Baukastenprinzip zusammengesetzt werden können. Die gemeindliche Zustimmung ist nach Auskunft von Ortsbürgermeister Michael Kurtz nicht erteilt worden. Sie war zu Anfang der Sitzung in den nicht-öffentlichen Teil verlegt worden.

Kritik an Vorgehensweise

Daran entzündete sich nicht nur Kritik von zahlreich erschienenen Besuchern, auch Ratsmitglied Erhard Schäfer wollte dies öffentlich entscheiden lassen. Kurtz setzte sich allerdings mit seinem Antrag durch, nicht öffentlich zu entscheiden. Als Grund führte er unter anderem verwandtschaftliche Beziehungen an.