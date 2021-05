Bürgerbüro und Bücherei sollen im neuen Gebäude W4 doch etwas strenger als bisher geplant getrennt werden. Diesen Wunsch habe die Verbandsgemeindeverwaltung geäußert, sagte Stadtbürgermeister Jürgen Schneider bei der jüngsten Ratssitzung.

Als Grund für die Trennung habe die Verbandsgemeinde die „sensiblen Daten“ genannt sowie die „teuren Geräte“, die dort aufgestellt würden, berichtete Schneider. Er informierte über weitere geplante Veränderungen Gebäude in der Weiherstraße 4: Im neuen Bürgerbüro wird Platz für die Rentenberatung geschaffen. Der Sanitärbereich wird um eine weitere Personaltoilette ergänzt.

Um die Mitarbeiterinnen der Bücherei vor Zugluft zu schützen, wird eine Theke mit Sichtschutz eingebaut. Etliche Sitzecken sind in der Kinderecke vorgesehen. Generell werde es nicht an Sitzgelegenheiten mangeln, betonte Schneider.

Chip soll Medien sichern

In der neuen Bücherei wird es möglich sein, Bücher auch außerhalb der Öffnungszeiten mitzunehmen und zurückzugeben. Dazu werden die Medien mit einem Chip ausgestattet – ähnlich wie bei Elektronikartikeln oder Kleidung in manchen Kaufhäusern. So ist gewährleistet, dass nichts gestohlen werden kann.

Für die Ausstattung der Bücherei sind gut 109.300 Euro veranschlagt. Vom Landeszentralbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz erwartet Schneider einen Zuschuss von 40.000 Euro.