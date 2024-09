Am Mehrgenerationenplatz in St. Julian – in unmittelbarer Nähe zu Draisinenstrecke, Veldenz-Wanderweg und Glan-Blies-Radweg – soll eine barrierefreie Toilette entstehen. Beim Innenausbau wird Eigenleistung der Dilljer gefragt sein.

Die Pläne seien etwas geändert worden, berichtet Ortsbürgermeister Philipp Gruber. Zwar soll die Toilette genauso groß werden wie geplant, jedoch sei ursprünglich eine massive Bauweise angedacht gewesen. Jetzt soll der Rohbau in Holzständerbauweise erfolgen. Entsprechend ist das Angebot für Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten mit rund 43.500 Euro teurer als ursprünglich geplant. „Unter dem Strich können wir den Kostenrahmen halten, da mache ich mir keine Sorgen“, sagt Gruber. Das Angebot falle nun um 38,8 Prozent höher aus als die Verantwortlichen ursprünglich angenommen hatten, jedoch seien beispielsweise die Kosten für die Steine, die nun nicht gekauft werden müssen, nicht gegengerechnet. Sobald der Rohbau steht, werde der Innenausbau in Eigenleistung erfolgen. Gruber hofft, dass der Rohbau noch im Jahr 2024 erstellt werden kann. Ziel ist es, die Toilette in der Folgesaison eröffnen zu können.

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsaktion der Ortsgemeinde, die 55 Prozent der Kosten übernimmt, und des Sportvereins (45 Prozent). Die Gesamtkosten werden mit rund 143.000 Euro beziffert. Über die Dorferneuerung gibt es eine Förderung von 51.000 Euro.