Den geplanten Verkehrskreisel an der B 420 in Rammelsbach wird es nicht geben. Das wurde am Dienstagabend in der Sitzung des Gemeinderates bekannt.

Im Kreuzungsbereich Bundesstraße 420, Haschbacher Straße und Friedhofstraße wird es keinen Verkehrskreisel geben. Das teilte Ortsbürgermeister Thomas Danneck mit. Die Pläne seien inzwischen