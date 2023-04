Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor mehr als drei Jahrzehnten haben Flavio Bellicchia und Matteo Minio die Pizzeria Taormina in Schönenberg-Kübelberg übernommen. Das Restaurant wurde die zweite Heimat der beiden Italiener. Eine Heimat, die sie Ende Oktober aufgeben werden.

Mit einem leisen Kratzen dreht sich das Blech auf der Arbeitsfläche. Mit geübten Griffen drückt Matteo Minio den Teig in Form. Dünn soll die Pizza sein, mit einem schönen Rand. Der 65-Jährige verteilt die mit getrockneten Gewürzen verfeinerte Tomatensoße auf dem Teig, dann kommt Käse obendrauf – und ab in den 300 Grad heißen Ofen mit der Pizza. Nach wenigen Minuten wirft der Käse Blasen, ist goldbraun, der Rand knusprig. Wie viele Pizzen Minio und sein Geschäftspartner und Freund Flavio Bellicchia in den vergangenen Jahrzehnten gebacken haben, wissen sie nicht. „Das geht bestimmt in die Millionen“, glaubt Minio. Gleiches gilt für die vielen Nudelgerichte, die der 64 Jahre alte Bellicchia in seinem Berufsleben zubereitet hat.

Eines aber ist ihnen bewusst: Ab Ende Oktober bleibt der Ofen kalt, der Herd aus. „Wir sind 64 und 65. Wir waren so lange in der Gastronomie. Das ist auch anstrengend“, sind sich die beiden Italiener einig und berichten von langen Abenden im Restaurant. Und von ungezählten Sechs-Tage-Wochen. Bellicchia und Minio kehrten Anfang September aus den Betriebsferien zurück. „Die ersten und letzten, die wir je gemacht haben“, schildern sie. Für den Endspurt.

1977 eröffnet

Am 20. November 1977 hatte Bellicchias Schwager die Pizzeria in der Glanstraße eröffnet, sagt er. Minio, der im Alter von elf Jahren mit seiner Familie nach Deutschland gekommen war, sei von Anfang an als Mitarbeiter dabei gewesen. 1986 stieg auch Bellicchia mit ein. „Nach dem Tod meines Schwagers haben wir das Restaurant 1988 übernommen“, erinnert sich der 64-Jährige, dessen Frau Pina ebenfalls im Restaurant arbeitet. „Als ich damals gefragt wurde, habe ich immer gesagt, ich werde vielleicht ein paar Jahre hier bleiben. Wie man sieht, wurden es einige Jahre mehr“, sagt Minio und lacht. Die zwei Sizilianer lebten für ihr Restaurant. Für ihre Passion. „Wir haben über Jahre hier mittags gegessen. Ich wohne sogar über dem Restaurant“, betont Bellicchia. Mino wohnt in der Nachbarschaft. „Das war gut, wenn man abends noch das eine oder andere Weinchen getrunken hat“, ergänzt er augenzwinkernd.

Neben verschiedenen Pizzen habe sich das Restaurant vor allem dank seiner flambierten Nudelgerichte einen Namen gemacht – „das Geheimnis ist die speziell gewürzte Butter“, sagt Bellicchia. Flambiert wurde bis 2008 im Restaurant. Vor den Gästen. „Das hatte Charme, war authentisch. Hin und wieder hat sich mal ein Gast wegen des Geruchs beschwert, aber eher selten“, erinnert sich Bellicchia. Die Gäste seien ihnen aber immer treu geblieben. „Ich glaube, von vielen, die hier essen oder ihr Essen bei uns bestellen, waren schon die Eltern bei uns“, sagt Bellicchia.