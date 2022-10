Bischof Karl-Heinz Wiesemann hat 22 Frauen und Männer für ihr kirchliches und caritatives Engagement die Pirminius-Plakette, die höchste Auszeichnung der Diözese, verliehen. Zwei der Gläubigen kommen aus dem Landkreis Kusel.

Helen Mary Mahr aus der Pfarrei Hl. Franz Xaver in Lauterecken bringt sich seit vier Jahrzehnten auf vielfältige Weise in das Leben der Pfarrei ein: als langjähriges Chormitglied und (bis zu deren Auflösung) als Vorsitzende der Frauengemeinschaft, als Lektorin und Sakristanin, als Verantwortliche für den Blumenschmuck in der Kirche und als Ansprechperson für die Messdienerinnen und Messdiener. Während der Corona-Zeit setzte sie sich laut dem Bistum in vorbildlicher Weise dafür ein, dass in der Pfarrei die notwendigen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen eingehalten wurden. Sie wurde in Rabat/ Marokko geboren und lebt als maltesische Staatsbürgerin seit über 40 Jahren in der Pfalz.

Gottesdienstleiter und Lektor

Ebenfalls aus der Pfarrei Hl. Franz Xaver in Lauterecken stammt Alois Kisner. Er begann vor über 30 Jahren in der Herz-Mariä-Kapelle in Kreimbach-Kaulbach, einer der offiziellen Pilgerstätten des Bistums, die Wallfahrtskirche, das Pilgerhaus und das ganze Wallfahrtsgelände zu betreuen und sich um die Pilger aus Nah und Fern zu kümmern. Darüber hinaus versieht er seit fast 20 Jahren den Dienst des Sakristans in der Gemeinde Wolfstein, ist Gottesdienstleiter und Lektor und bringt sich als Verwaltungsratsmitglied bei der Planung und Überwachung von Baumaßnahmen und der notwendigen Immobilienreduktion ein.