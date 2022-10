Die Pirmasenser Unternehmensberatung Sefrin & Partner hat eine Niederlassung im der Kuseler Bahnhofstraße 54 eröffnet. Das Unternehmen berät Gründer, Firmen in der Krise und auch Mitarbeiter, die sich verändern wollen oder müssen. Es hat bei zahlreichen Projekten schon mit dem Sozial- und Arbeitsministerium in Mainz kooperiert und auch gute Kontakte zur Wirtschaftsförderung des Kreises Kusel und der drei Verbandsgemeinden. „Das hat zu der Überlegung geführt, unser Netzwerk auch dem Raum Kusel zur Verfügung zu stellen beziehungsweise auszubauen“, erklärt Geschäftsführer Stefan Sefrin. In Kusel gebe es künftig einen Schulungsraum und zwei Büros. Die Filiale werde von Patrick Müller aus Henschtal geleitet. „Er steigt bei uns vom Mitarbeiter zum Partner auf“, erklärt Sefrin. Der Geschäftsführer ist in der Südwestpfalz als Kommunalpolitiker ein bekanntes Gesicht, war früher Vorsitzender der Pirmasenser SPD und nach seinem Übertritt zu den Freien Wähler über viele Jahre Fraktionsvorsitzender im Pirmasenser Stadtrat.