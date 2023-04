Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

WOLFSTEIN Die Weinfreunde Wolfstein präsentieren am Samstag vor Pfingsten den 2019er Wolfsteiner Wein-Jahrgang. Nachdem die traditionellen Wolfsteiner Pfingst-Festspiele mit Freilichttheater, Maikur und Feuerwerk wegen der Corona-Beschränkungen in diesem Jahr entfallen müssen, werde unter dem Motto „Pinksten in Wolfstein“ ein Weinverkauf organisiert, sagt Thorsten Moser von den Weinfreunden.

Auf dem Rathausplatz können Einwohner von Wolfstein und Gäste den aus den roten Dornfeldertrauben ausgebauten Rosé-Qualitätswein, der den Namen „Pink“ trägt,