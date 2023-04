Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einen Outdoor-Fitnesspark möchte ein Sportgerätehersteller in Konken bauen. Der Gemeinde soll dabei die Funktion eines Pilot-Standorts zukommen.

Ein Hersteller von Fitnessgeräten aus dem Sauerland hat Interesse bekundet, auch in Konken einen Outdoor-Fitnesspark zu installieren. „Trimm-Dich-Pfade“ in freier Natur hatten in den 1970er