Für Sonntag, 26. September, bietet die Pfarrei Heiliger Christophorus eine Wallfahrt zum belgischen Marienheiligtum in Banneux an. Während das Hochamt, ein Gebetsweg und der Krankensegen zum festen Programm gehören, besteht zusätzlich die Möglichkeit, verschiedene Rückzugsorte zu besuchen. Zu Mittag kann in einem Restaurant gegessen werden. Je nach Teilnehmerzahl kostet die Fahrt zwischen 20 und 23 Euro. Abfahrt ist um 6.30 Uhr am Dorfplatz Kübelberg, nach Absprache sind auch weitere Zustiegsorte möglich. Die Anmeldung zur Pilgerfahrt nach Banneux, wo einer Elfjährigen im Winter 1933 acht Mal Maria erschien, erfolgt über Gerd Vogelgesang unter der Telefonnummer 06373 3261 oder über Heinrich Wallich unter der Telefonnummer 06373 9631.