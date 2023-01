Weg vom Gas für Heizung und Warmwasserbereitung – immer mehr Menschen versuchen das umzusetzen. Hans van Moorselaar berichtet, wie er das mit Technik, die er im Belgien-Urlaub kennengelernt hat, und einer gemieteten Photovoltaikanlage schaffen will.

Vor vier Jahren sind die Niederländer Hans und Ina van Moorselaar in die Pfalz gezogen, nach Dennweiler-Frohnbach. Ihr 2006 gebautes Haus ist gut gedämmt. Die Gas-Brennwertheizung stammt ebenfalls aus diesem Jahr – da gebe es bei einem neuen Modell zwar Einsparpotenzial, doch wollte Hans van Moorselaar vor allem weg von dem Brennstoff, der immer teurer wird und auch knapp zu werden droht. Das ist er mit einer recht geringen Investitionssumme, die sich in drei bis vier Jahren amortisiert haben soll.

Der Trick ist die Kombination einer Photovoltaikanlage mit drei Klimaanlage-Geräten, die auch zum Heizen verwendet werden können, sowie Boilern für die Warmwasserbereitung. „Insgesamt etwa 8000 Euro“, haben Anschaffung und Installation der Geräte gekostet. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach ist gemietet – von der Firma, die in diesem Jahr den deutschen Nachhaltigkeitspreis Next Economy Award gewonnen hat, denn van Moorselaar lege wert auf das Gesamtpaket. Der Erstkontakt mit dem Berliner Jungunternehmen sei im September erfolgt, berichtet van Moorselaar. Nach Rücksprache mit den Stadtwerken sei die fünf Kilowatt-Anlage – „größer ging leider nicht“ – im Dezember installiert worden und noch vor Weihnachten in Betrieb gegangen.

Fachmann wegen Klima-Flüssigkeit erforderlich

„Der Akku ist in zwei Stunden voll“, berichtet der Wahl-Pfälzer. Der Strom reiche für das Hybridauto und die E-Bikes, natürlich für den Boiler, bei dem er auch auf das Energielabel geachtet habe. Die Klimaanlagen sind Einbaumodelle, wie sie in anderen Ländern üblich sind. „Wegen der speziellen Flüssigkeit müssen sie vom Fachmann installiert werden“, erklärt van Moorselaar.

Dann kühlen die Geräte nicht nur im Sommer, sondern wärmen auch im Winter – mit Strom aus der Photovoltaikanlage. Wie gut das funktioniert, hatte das Ehepaar im Ferienhaus bei einem Urlaub in Belgien erlebt und sich danach für diese Anschaffung entschieden. „Ich bin kein Profi“, betont van Moorselaar. Doch er sieht in dieser Lösung den für ihn in dieser Situation richtigen Weg – und es könne auch eine Möglichkeit für andere Hauseigentümer sein. Einfach mal über den Tellerrand dessen zu schauen, was sonst so üblich ist, sei doch eine gute Methode in einer solchen Krisensituation, findet der Niederländer.

Gas braucht das Ehepaar nun im Grunde keines mehr. Doch behalten sie ihren Anschluss, um bei besonders starker Kälte auch die Heizung anwerfen zu können, oder wenn Besuch kommt und weitere Zimmer geheizt werden müssen. Auf mehreren Standbeinen steht man doch sicherer da.