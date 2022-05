Die Ortsgemeinde und die Basalt AG wollen auf dem Steinbruchgelände gemeinsam eine Photovoltaikanlage errichten.

Um die Bürger darüber zu informieren, lud Ortsbürgermeister Thomas Danneck am Sonntagmorgen zu einer Besichtigung des in Frage kommenden Geländes ein. Mehr als 40 Bürger waren der Einladung gefolgt. Per Fuß wurde der steil ansteigende Weg bis zur Spitze des Rammelsbacher Kopfes zurückgelegt. Mit dabei von der Basalt AG waren Mitarbeiter Mario Döbell, Oberbetriebsleiter Axel Euler sowie der örtliche Betriebsleiter Kurt Schön.

Solarzellen auf 6,5 Hektar

Wie Döbell berichtete, wurde ein 6,5 Hektar große Fläche ins Auge gefasst, auf der die Photovoltaikanlage errichtet werden soll. Um diesen Plan zu verwirklichen, müsse zuerst eine Standsicherheitsprüfung durch ein geotechnisches Institut durchgeführt werden. Das unebene Gelände könne erst nach Modellierungsarbeiten genutzt werden. Auch müsse ein naturschutzfachliche Gutachten eingeholt werden. Diese Gutachten seien Voraussetzung für ein Genehmigungsverfahren.

Nach den Worten von Thomas Danneck habe die Ortsgemeinde ein so großes Projekt nicht allein stemmen können, weshalb man an die Basalt AG herangetreten sei. Durch die Photovoltaikanlage erhoffe sich die Ortsgemeinde einen finanziellen Gewinn über mehrere Jahre. „Es geht jetzt als Erstes in die Planungsphase, dann in die Umsetzungsphase und dann erfolgt die Machbarkeitsprüfung“, sagt er. Bis zum Ende des Jahres sei mit einem Ergebnis aller Untersuchungen zu rechnen.