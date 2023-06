Der Gemeinderat befürwortet die Errichtung einer Photovoltaikanlage an der Grenze zu Föckelberg. Es handelt sich um das Vorhaben einer Privatperson in der Gewanne Auf der Weil, erläuterte Ortsbürgermeisterin Lilli Niebergall in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Die Gemeindevertreter hatten sich das Gelände zuvor angesehen, „es ist von keiner Seite her einsehbar“, schilderte Niebergall. Bei dem Areal handele sich um eine Wiese im Wald direkt an der Grenze zur Nachbargemeinde. Von dort aus solle auch die Anfahrt erfolgen.