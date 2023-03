Der Gemeinderat in Neunkirchen befürwortet die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage. Der Energieentwickler Bejulo aus Mainz hatte bereits vor einigen Wochen entsprechende Pläne vorgestellt. Nach einer Bedenkzeit fiel nun ein Beschluss bei zwei Gegenstimmen, wie Ortsbürgermeisterin Lilli Niebergall berichtete. Die Firma plant auf einem Gelände in der Nähe des Sportplatzes zwei Flächen von insgesamt etwa elf Hektar mit Solarmodulen zu bestücken. Laut Niebergall befinden sich die Flächen in Privateigentum. Es seien noch viele Fragen zu klären, sagte die Ortsbürgermeisterin. Von der Installation erhofft sich der Gemeinderat eine Verbesserung der Finanzsituation, auch im Hinblick auf mögliche Steuererhöhungen.

In einem weiteren Antrag befasste sich das Gremium mit dem möglichen Aufbau einer weiteren Solaranlage zwischen Neunkirchen und Föckelberg. Ein Beschluss wurde vertagt, da zuvor das Geländes in Augenschein genommen werden soll.