Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Ortsgemeinde Kreimbach-Kaulbach will einem Projektierer ermöglichen, auf der Gemarkung des Dorfes zwei größere Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen zu bauen und zu betreiben. Um in die Planung einsteigen zu können, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zwei sogenannte Planaufstellungsbeschlüsse gefasst.

Wie Ortsbürgermeister Werner Gillmann nach der Sitzung mitteilte, handelt es sich bei dem Projektierer um die wiwi Consult GmbH & Co. KG mit Sitz in Mainz, die in der Nordpfalz