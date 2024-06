Die Grundsteuern müssen im Ort mit knapp 50 Einwohnern nicht erhöht werden – es sind nur wenige Investitionen vorgesehen. Es wird auf Einnahmen aus einer Photovoltaik-Freiflächenanlage gehofft.

Die Gemeinde Hausweiler hatte die Grundsteuern im vergangenen Jahr auf den Nivellierungssatz angehoben und der Haushalt für 2024 ist ausgeglichen, sodass keine weiteren Erhöhungen nötig werden. Investitionen sind quasi keine geplant. Für die Kita sind 3000 Euro eingestellt und für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik 5700 Euro, gefördert mit 2300 Euro.

Um auch in Zukunft die Einwohner nicht weiter belasten zu müssen, hoffe der gesamte Rat, dass die geplante Photovoltaik-Anlage „Am Wachholderberg“ gebaut werden kann. Den Bebauungsplan hat die Gemeinde bereits vor zwei Jahren angestoßen. Angestrebt sei vom Investor, im Frühjahr 2025 zu bauen und die Anlage im Sommer. Das Planungsbüro BBP Kaiserslautern habe Vorplanungen vorgestellt und das Vorhaben geht jetzt in die Beteiligungsverfahren. „Es sieht momentan gut aus. Die Ackerzahlen passen und eine eventuelle Ausgleichsfläche für Feldlerchen ist unproblematisch“, zeigt sich Maurer optimistisch. Obwohl die bis zu sieben Hektar große Anlage auf Privatflächen errichtet würde, profitiere die Gemeinde von Akzeptanzzahlungen.

Ortsbürgermeister: „Gut für jeden Bürger“

Mit rund 2000 Euro pro Hektar jährlich werde gerechnet, also mit insgesamt etwa 14.000 Euro. Da die Gemeinde am Solidarpakt der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein teilnimmt, würden 8000 bis 10.000 Euro in der Gemeinde verbleiben. „Das wäre gut für jeden Einzelnen“, sagt Maurer. Immerhin stehe der Ausbau der Kreisstraße noch an, der schon 2023/2024 vorgesehen gewesen war. Außer der Grundsteuer B habe die Gemeinde bisher keine Einnahmemöglichkeiten. Es werde noch geprüft, ob die Hausweilerer auch verbilligten Strom beziehen könnten und ob Beteiligungen an dem PV-Vorhaben möglich seien.