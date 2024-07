Philipp Jung folgt in der Lokalredaktion Kusel auf Maximilian Schenk, der in die Südwestpfalz gewechselt ist. Erstmals seit Jahrzehnten besteht die Redaktion nun nur aus Redaktionsmitgliedern, die auch dort leben, wo sie arbeiten – dem Landkreis Kusel.

Philipp Jung wurde in Homburg geboren und lebt in Nanzdietschweiler. An der Saarbrücker Universität hat er Germanistik studiert. Während des Studiums hat er bei der RHEINPFALZ in Kusel ein Praktikum gemacht – einfach mal zum Ausprobieren – und ist hängengeblieben. Nach seinem Volontariat, der journalistischen Ausbildung von 2019 bis 2021, stieg er im Sommer 2021 in die Kulturredaktion ein. Dort arbeitete er in den vergangenen drei Jahren und kümmerte sich federführend um die Seite „Kultur regional“ in der Pirmasenser Lokalausgabe.

Den Kreis Kusel hat der 30 Jahre alte Jung nie ganz aus den Augen verloren und auch in seiner Zeit als Kulturredakteur den ein oder anderen Artikel für die „Westricher Rundschau“ geschrieben. Nun unterstützt er seine Kollegen Michelle Pfeifer, Christian Hamm und Benjamin Ginkel in Kusel. Jung, der die neue Stelle mit sechs tagen Urlaub beginnt, wird sich schwerpunktmäßig um den Süden des Landkreises kümmern.

In seiner Freizeit liest er gern, besucht Theatervorstellungen, dreht ausgiebige Joggingrunden und unternimmt Wanderungen, sowohl in der Heimat als auch im Gebirge. Neben den Alpen, in die er schon seit Jahren regelmäßig fährt, hat er Dänemark als neues Lieblingsreiseziel entdeckt. Philipp Jung ist ab Dienstag, 9. Juli, in der Redaktion und vorab bereits per E-Mail zu erreichen: philipp.jung@rheinpfalz.de.