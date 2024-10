Philipp Gruber, seit fast zehn Jahren Ortsbürgermeister in St. Julian, bewirbt sich um die Nachfolge von Andreas Müller ( SPD) als Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Lauterecken-Wolfstein. Die Amtszeit von Müller endet im Frühsommer 2026, gewählt wird – der Termin ist noch nicht bestätigt – voraussichtlich mit der Bundestagswahl am 28. September nächsten Jahres.

Der 37-jährige Gruber lebt mit seiner Frau und seiner Tochter in St. Julian und leitet in der Kreisverwaltung das Referat 11, Organisation, zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Beschaffung und Tourismus. Gruber arbeitet seit 17 Jahren in der Verwaltung. Die FWG-Fraktion und die Mitglieder der Freien Wähler in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein haben ihn bereits vor einigen Wochen nominiert, berichtet Gruber der RHEINPFALZ.

Besonders wichtig seien ihm die Zusammenarbeit zwischen Kommunen, eine bürgernahe und transparente Verwaltung und die Innenentwicklung der Dörfer, nennt er Beispiele. Gruber will seine Kandidatur unter das Motto „Jung und trotzdem erfahren“ stellen. „Ich bin überzeugt, dass ich es kann und dass die Aufgabe mir Spaß macht“, sagt der FWG-Fraktionssprecher: „So könnte ich mein Hobby, Verantwortung für eine Ortsgemeinde zu übernehmen, zum Beruf machen und Verantwortung für die ganze Verbandsgemeinde übernehmen.“