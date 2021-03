Wer hilft mir, wenn ich im Alter meinen Alltag nicht mehr alleine bewältigen kann? Welche Unterstützung steht mir und meinen Angehörigen zu? Und wie bezahle ich das? Im Kreis Kusel helfen bei solchen Fragen drei Pflegestützpunkte. Einer davon befindet sich in Wolfstein.

„Unter dem Begriff Pflegestützpunkt können sich die meisten nichts vorstellen“, sagt Stefan Schnepp vom Pflegestützpunkt Wolfstein, der im Rathaus untergebracht ist. Oft werde dahinter ein Pflegedienst vermutet, auch als Bezeichnung für das Schwesternzimmer in einer Klinik habe er den Begriff schon gesehen. Schnepp und seine Kollegin Cornelia Rudolphi sind aber nicht direkt als Pfleger tätig, sondern sind Ansprechpartner für alle Fragen zum Thema Pflegebedürftigkeit.

Bei einem telefonischen oder persönlichen Gespräch im Büro oder bei einem Hausbesuch machen sie sich ein Bild von der Situation der Ratsuchenden. „Es geht dann um die Frage: Welches Angebot in der Region hilft der Person weiter?“, erklärt Schnepp.

Mit den Gutachten überfordert

Das könnten ambulante Pflegedienste oder Heime sein; oder Angebote wie Essen auf Rädern. Oft gehe es auch darum, gegen Entscheidungen der Pflegekasse Widerspruch einzulegen, wenn es zum Beispiel um die Einstufung in einen Pflegegrad geht. „Viele sind mit den Begriffen im Gutachten überfordert oder wissen nicht, was man in so einem Fall schreibt“, sagt Schnepp. Auch zum Regelwerk der Pflegeversicherung gebe es häufig Fragen.

Zu den Aufgaben des Stützpunkts gehöre weiterhin, darauf zu achten, welche Angebote für Pflegebedürftige in der Region noch ausbaufähig sind. „Bei der Versorgung mit warmem Essen gibt es noch weiße Flecken in der Verbandsgemeinde“, sagt Schnepp. Welche Ortsgemeinden das seien, konnte er auf Anfrage nicht mitteilen. „Allerdings wird uns dieses Thema aufgrund des demografischen Wandels und unserer ländlichen Struktur weiter beschäftigen“, sagt er. Um eine Verbesserung zu bewirken, brauche es Netzwerkpartner wie den Seniorenkoordinator, den Kreisseniorenrat oder die Kreisverwaltung.

Träger der Stützpunkte sind ambulante Pflegedienste und der Verband der Ersatzkassen. Die Teams vor Ort setzen sich meist aus Pflegefachleuten und Sozialarbeitern zusammen. So auch in Wolfstein: Schnepp ist Sozialarbeiter, Rudolphi kommt aus der Pflege.

Neben Pflegeeinrichtungen vermittelt der Stützpunkt zwischen Betroffenen und Behörden wie dem Sozialamt, wenn sich jemand finanziell keine Hilfe leisten kann, der Wohngeldstelle oder dem sozialpsychologischen Dienst. „Bei der Arbeit mit psychisch kranken Menschen kommen wir an die Grenzen unserer Kompetenz“, sagt Schnepp.

Ergänzung durch Gemeindeschwester Plus

Von der Gemeindeschwester Plus, für die eine Stelle im Kreis Kusel ausgeschrieben werden soll, erhofft sich das Team des Pflegestützpunkts eine Ergänzung. „Die Gemeindeschwester soll ja vor allem Menschen ohne Pflegegrad besuchen. Die Leute sollten auf die Themen Alter und Pflegebedürftigkeit vorbereitet werden“, sagt Schnepp. Seine Kollegin ergänzt: „Es würde auch die pflegenden Angehörigen entlasten, wenn sich Ratsuchende möglichst früh bei uns melden, wenn sie merken, es bahnt sich Hilfsbedarf an.“ Denn diejenigen, die den Großteil der Pflegearbeit zu Hause leisten, seien gerade bei Demenz oft schnell überfordert.

Der Pflegestützpunkt Wolfstein deckt das Gebiet der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein ab, für den restlichen Landkreis gibt es weitere Stützpunkte in Kusel und Brücken. Ihr Angebot ist kostenlos; melden können sich sowohl Betroffene und deren Angehörige oder Nachbarn als auch behandelnde Ärzte. Für gesetzlich Krankenversicherte sind die Pflegestützpunkte die zentrale Anlaufstelle. Für Privatversicherte gibt es eigene Pflegeberatungsfirmen, doch auch sie können sich auf Wunsch an den Stützpunkt wenden.

Kontakt