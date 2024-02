Ein aufmerksamer Bürger hat in der Nacht zum Fastnachtsdienstag wohl einen Einbruch in der Kuseler Innenstadt verhindert. Wie die Polizei mitteilt, war eine Tätergruppe in der Bahnhofstraße am Werk. Kurz vor halb zwei Uhr versuchten die Unbekannten, in ein Ladengeschäft einzudringen. Mehrmals schlugen sie mit einem Pflasterstein auf die Schaufensterscheibe ein.

Der Lärm weckte einen Nachbarn, der sofort die Polizei verständigte. Beim Anblick des Anrufers flüchteten die dunkel gekleideten Täter in Richtung des Stadtteils Holler. An dem Schaufenster des Geschäfts entstand laut Polizei ein Schaden im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Telefon 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.