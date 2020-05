Am Samstag, 16. Mai, bietet die Ortsgruppe Waldmohr im Naturschutzbund Deutschland (Nabu) eine Pflanzenbörse auf dem Marktplatz Waldmohr an. Im Sortiment sind Setzlinge von etwa 20 alten Tomatensorten (in vielerlei Farbe, Größe und Gestalt), Zucchini und Kürbissen, darüber hinaus Blühpflanzen für Garten, Balkon und Wintergarten, beispielsweise Pelargonien. Der Erlös dieser Aktion kommt wieder einem größeren Naturschutzprojekt des Nabu zugute. Die Pflanzenbörse auf dem Waldmohrer Marktplatz ist geöffnet von 8 bis 12 Uhr.