Neue Schauspieler, letzte Feinabstimmungen und viel Teamarbeit: Die Wolfsteiner Komödianten bereiten ihr Pfingsttheater „Sonnenschein statt Seeblick“ vor.

Ein Hotelier gerät finanziell unter Druck und muss sein traditionsreiches Haus an eine Hotelkette verkaufen. Weder die beiden Angestellten noch die langjährigen Gäste sind darüber erfreut. Kurz vor dem Verkauf ereignen sich zudem dubiose Zwischenfälle – stecken die illustren Stammgäste dahinter?

Keine Erkältung kurz vor der Premiere

„Sonnenschein statt Seeblick“ heißt das Stück von Katja und Alexander Ockenfels, das die Wolfsteiner Komödianten zu Pfingsten auf dem Waldturnplatz zeigen. Zu Wochenbeginn stand die 20. Probe an – witterungsbedingt in der Mensa der Realschule plus, damit sich niemand kurz vor der Premiere erkältet. Die Texte sitzen weitgehend, Laufwege und Positionen sind bis auf Kleinigkeiten abgestimmt, die Darsteller gehen sichtlich in ihren Rollen auf.

„Sprich ein bisschen langsamer“ und „immer nach vorne schauen“, erinnert Spielleiter Horst Kondratiuk. Er lobt die spontane Idee von Bettina Blauth, die eine Schlüsselszene neu interpretiert. Dass Nadine Schreck beim Beobachten der Kollegen beinahe einen Einsatz verpasst oder Martin Kirch kurz ratlos ist, weil sein Mitspieler fehlt, liegt an der Probensituation.

Drei Darsteller feiern Premiere

Noch wird an Details und Abläufen gefeilt. Geprobt wird weitgehend ohne Bühnenbild. Der Bau ist nahezu abgeschlossen, „aber das Hotel wird erst am Samstag final eingerichtet“, sagt Bühnenbauer und Darsteller Frank Schmitt. „Wir sehen das komplette Bühnenbild erst bei der Aufführung.“ Es sei ein Prozess vom ersten Lesen bis zur Premiere, der gemeinsam fortlaufend optimiert werde. Selbst Kleinigkeiten müssen passen: „Wie viele Gläser brauchen wir in der Szene? Wie mixen wir flott einen schönen Cocktail, und was muss vorbereitet werden?“, erläutert Co-Spielleiterin und Darstellerin Bettina Blauth. Mit einem einfachen Kniff verwandelt sich die Hotelrezeption in eine Bar. „Es ist simpel, aber hoffentlich wirkungsvoll fürs Publikum“, sagt Frank Schmitt.

Für das Stück „Sonnenschein und Seeblick“ haben sich die Spielleiter entschieden, um junge Schauspieler einbinden zu können. Neben fünf „alten Hasen“ sind drei Neulinge dabei. Sie kommen aus dem Jugendtheater; Elias Schmitt hatte im vergangenen Jahr bereits einen stummen Auftritt als Leiche beim Pfingsttheater. Der 20-Jährige kennt daher den Ablauf, gesteht aber, dass er umso nervöser wird, je näher Pfingsten rückt.

Die zahlreichen Proben kosten Kraft

Ganz neu dabei sind die 18-jährige Jessica Battistin und Johanna Strijp (20). Beide sind auch als Tänzerinnen aktiv. Lampenfieber verspüren sie noch nicht, „aber das kommt bestimmt am Samstag“. Der Text sitzt, die Neulinge profitieren von den Tipps der erfahrenen Kollegen. Die zahlreichen Proben von rund zweieinhalb Stunden kosten zwar Kraft, sorgen aber für viel Spaß.

Hinter und vor der Bühne arbeitet ein Team für das Gelingen. Souffleuse Karin Jung ist seit der Gründung der Wolfsteiner Komödianten als mentale Stütze dabei und spricht bei der Montagsprobe die Rolle des abwesenden Schauspielers Max Rosentreter. „Ich mache es sehr gerne und sehe jedem an, wenn es hakt“, sagt sie über ihre Aufgabe. Für punktgenaue Soundeffekte sorgt Matthias Moser, der kürzlich in Oberweiler-Tiefenbach noch auf der Bühne stand. Auch für den Bühnenbau fanden sich ausreichend Helfer.

Info

Der Dreiakter wird an Pfingstsamstag und -sonntag, 23. und 24. Mai, um 19.30 Uhr gespielt. Karten gibt es an der Abendkasse für neun Euro, Kinder zahlen fünf Euro.