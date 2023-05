Von Theater bis Maikur. Die Wolfsteiner Pfingsttage vom 27. bis 29. Mai bieten das bewährte Programm. Los geht’s am Samstag, 27. Mai, von 11 bis 14 Uhr mit dem Flaschenwein-Verkauf „PINKSTEN“ der Weinfreunde auf dem Rathausplatz. Um 19.30 Uhr beginnt auf dem Waldturnplatz das Freilichtspiel der Wolfsteiner Komödianten. Gespielt wird Beate Irmischs Komödie „Heribert, der Klosterfraunarzissengeist“ mit einer ganz neuen Kulisse, wie Spielleiter Horst Kondratiuk berichtet. Karten sind an der Abendkasse für acht Euro erhältlich.

Der Pfingstsonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen in der historischen Wassergasse. Bis 18 Uhr sorgt dort Wolfgang Bayer für musikalische Unterhaltung. Um 19.30 Uhr spielen auf dem Waldturnplatz erneut die Wolfsteiner Komödianten auf, bevor gegen 22.30 Uhr das Feuerwerk an der Burg Neu-Wolfstein gezündet wird.

Bereits um 7 Uhr startet die Maikur am Pfingstmontag an der Burg Neu-Wolfstein. Auf dem Weg dorthin werden mehrere Stationen zur Einkehr eingerichtet: am Schmelzerkopf, an der CVJM-Hütte, am Laufhauser Weiher – dort auch wieder mit musikalischer Unterhaltung von Wolfgang Bayer – sowie am Schützenhaus. Ziel der Maikur ist der Waldturnplatz. Dort gibt es Musik bis 18 Uhr.