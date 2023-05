Die traditionelle Pfingstkerwe fällt in diesem Jahr aus. Grund: Es fehlt an Helfern, um die Veranstaltung stemmen zu können. Ortsbürgermeisterin Susanne Heer hofft, dass die Absage eine einmalige Sache ist.

Ortsbürgermeisterin Susanne Heer bedauert es, dass die Kerwe nicht stattfinden kann. Schon vor einem Jahr wurde die Kerwe in der knapp 100-Einwohner-Gemeinde auf einen Tag reduziert, und es sei damals schon „grenzwertig“ mit der Anzahl der Helfer gewesen. In diesem Jahr sei die Helfersuche früh gestartet worden, jedoch nur mit mäßigem Erfolg. Für alle Dienste im Vorfeld, während und nach dem Fest wären zehn bis 12 Helfer nötig gewesen. Diese konnten nicht gefunden werden – auch weil viele Helfer von früher altersbedingt nicht mehr mitmachen könnten, sagt Heer. Einige potenzielle und frühere Kerwe-Helfer würden in diesem Jahr über Pfingsten verreisen, auch die Zeit des Umbaus des Dorfgemeinschaftshauses und Corona könnten eine Rolle spielen.

Weiterer Versuch im nächsten Jahr

Mit den Jahren sei es schwieriger geworden, Helfer zu finden. Obwohl die Kerwe einen guten Zuspruch erfahren habe, auch aus den Nachbargemeinden, habe es in Sachen Helfer eine „langsame Bergab-Entwicklung“ gegeben. Daher wurde schon früher das Konzept vereinfacht und die Kerwe kürzer gefeiert. Zudem gebe es aktuell keine Straußjugend, die hätte anpacken können.

Das Programm für dieses Jahr stand ebenfalls bereits fest. Heer hatte die Band „Unerhört“ gebucht sowie eine Bedienung engagiert – beiden musste nun abgesagt werden. Immerhin seien dabei keine Stornierungskosten entstanden, dennoch bedauert die Ortsbürgermeisterin die Absage und verspricht, dass im kommenden Jahr erneut der Versuch unternommen wird, die nötigen Helfer für die Kerwe zu finden. Bei kleineren Dorffesten wie dem Weihnachtsmarkt, Hexennacht oder auch wenn sich die Potzberg Rallye ankündigt, sind immer Freiwillige da. Dort werden weniger Helfer benötigt, die Dimensionen bei der Kerwe seien größere – gerade weil mehrere Besucher von außerhalb die Veranstaltung besucht hätten.