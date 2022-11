Mit einer größeren, seitlichen Wunde ist ein Pferd am Wochenende in Horschbach aufgefunden worden. Wegen der Verletzung musste das Tier eingeschläfert werden. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Westpfalz mitteilt, ist noch unklar, wie es zu der Verletzung in der Nacht von Freitag auf Samstag kam, ob das Pferd sich selbst verletzt hat oder ein unbekannter Täter ihm die Wunde zugefügt hat. Ein Überwachungsvideo des betroffenen Bereichs werde ausgewertet. Der Pressesprecherin zufolge befasse sich aktuell die Polizeiinspektion Kusel mit dem Fall, die weiteren Ermittlungen übernehme voraussichtlich die Kriminalinspektion in Kaiserslautern.