Zum dritten Mal hat Veranstalter Christian Diehl das Pfeffelbach Open Air verschoben. Es sollte am ersten Juli-Wochenende zum 14. Mal stattfinden.

„Wir müssen schweren Herzens das POA 2022 absagen“, heißt es auf der Internetseite und auf Facebook. Nicht alle Fans reagieren im sozialen Netzwerk mit Verständnis. „Es macht einfach keinen Sinn“, betont Diehl gegenüber der RHEINPFALZ. Das POA-Team legt seine Gründe sehr detailliert dar: Eine unsichere Planung wolle man keinem der Beteiligten antun – den Helfern nicht, der Gemeinde nicht, den Dienstleistern nicht.

Nach den aktuellen Lockerungen könne eine Veranstaltung zwar mit 50 Prozent Auslastung stattfinden – bis zu 4000 Rockfans können unter normalen Umständen zum POA kommen. Doch das sei zu wenig, um das Festival realisieren zu können. Vor allem, da das derzeit geforderte Hygiene- und Sicherheitskonzept es erforderlich mache, Fachpersonal anzumieten. Weniger Einnahmen – mehr Kosten.

Diehl sagt, sicherlich werde es in diesem Jahr Veranstaltungen geben. Aber nicht das POA, für das ein langer Vorlauf und Planungssicherheit erforderlich sei. Immerhin muss das familiäre Festival in Pfeffelbach in den Tourplan der Bands passen, die auch aus dem Ausland kommen. Der Veranstalter schaut hoffnungsvoll auf 2023 – Tickets behalten ihre Gültigkeit.