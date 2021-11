Die Kirchengemeinde St. Remigius-Rammelsbach lädt für Sonntag, 14. November, zu einer Pfarrversammlung in die katholische Kirche ein. Einziges Thema: der geplante Verkauf des Gotteshauses. Ein Interessent steht bereits in den Startlöchern.

Wie berichtet, plant die Kirchengemeinde die Veräußerung der Kirche, zu deren Liegenschaft auf knapp 7000 Quadratmetern auch ein Pfarrheim gehört. Hintergrund sei die Finanznot, erläutert der leitende Pfarrer, Nils Schubert, von der Kuseler Pfarrei Heiliger Remigius. Durch den Rückgang der Kirchenmitglieder stünde der Gemeinde weniger Geld zur Verfügung. Gleichzeitig gebe es weniger Personen, die die Kirche nutzen und in Stand halten könnten, sagt Schubert der RHEINPFALZ. Bei der Versammlung sollen den Gemeindemitgliedern die Gründe erläutert werden. Der Pfarrer hofft auf rege Teilnahme, will er doch auch auf mögliche Einwände eingehen. Der Pfarrer weiß: „Da hängen viele Emotionen drin.“ „Dieser Prozess ist für alle nicht einfach“, sagt der Vorsitzende des Gemeindeausschusses Rammelsbach, Kurt Droll-Mosel. Allerdings ist auch er überzeugt: „Wir kommen an dem Verkauf nicht vorbei.“

Ein Interessent steht bereits in den Startlöchern: Die Ortsgemeinde will dort altersgerechte Wohnungen errichten lassen. Die Bau-Entwickler um Patrick Buch, die bereits das Wohnprojekt der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Konken und nun auch in Pfeffelbach betreuen, wollen dort einen dritten Standort des „Service Wohnen“ der Awo bauen. Ortsbürgermeister Thomas Danneck hofft auf zügige Verhandlungen.

Info

Die Pfarrversammlung findet am Sonntag, 14. November, 14 Uhr, in der katholischen Kirche Rammelsbach statt.