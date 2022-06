Die Pfarrerin Stefanie Christmann feiert am Sonntag, 12. Juni, 14 Uhr, in der evangelischen Kirche Waldmohr ihre Ordination. Die 30-Jährige ist seit Anfang März für rund 1900 Evangelische in der Stadt zuständig. Die aus Börsborn stammende Theologin hatte die Nachfolge von Pfarrer Marcel Spitz angetreten, der im April 2021 überraschend verstorben war.