Seit rund einem Jahr ist Pfarrerin Maren Grim in der Kirchengemeinde eingesetzt, nun wird die 28-Jährige ordiniert. Weil die Kirche in Odenbach geschlossen ist, findet der Gottesdienst am Sonntag, 5. März, um 14 Uhr in der protestantischen Kirche in Gangloff statt. Die Ordination übernimmt Matthias Schwarz, der Dekan des Kirchenbezirks An Alsenz und Lauter.

Grim stammt aus Kappeln, wo sie mit ihrem Mann und ihrer Tochter lebt. Sie ist für rund 1450 Gemeindemitglieder in Odenbach, Becherbach, Gangloff, Roth, Reiffelbach, Adenbach und Ginsweiler zuständig. Nach dem Abitur in Lauterecken begann Grim ihr Theologiestudium in Mainz. Nach dem ersten Examen startete sie ihr Schul-Vikariat an der Grundschule Neunkirchen, später wechselte sie an das Paul-Schneider-Gymnasium nach Meisenheim. Das Gemeinde-Vikariat absolvierte sie in der Pfarrei am Potzberg. Grim ist aktuell mit einer halben Stelle eingesetzt.