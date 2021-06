Pfarrerin Katharina Küttner feiert am Sonntag, 4. Juli, ihre Ordination in Theisbergstegen. Die 31-Jährige wird um 14 Uhr im Gottesdienst in der Peterskirche von Dekan Lars Stetzenbach ordiniert. Die Pfarrstelle Theisbergstegen mit rund 1500 Gemeindemitgliedern in Theisbergstegen, Godelhausen, Haschbach, Rutsweiler und Etschberg war Küttner bereits im März verliehen worden. Wegen Corona musste die Ordination verschoben werden. Ein Jahr zuvor war die aus Bechhofen stammende Theologin in den Kirchenbezirk Kusel zur Dienstleistung gekommen. Küttner ist Nachfolgerin von Simone Stetzenbach, die im Sommer 2019 in den Schuldienst ans Pirmasenser Hugo-Ball-Gymnasium gewechselt war.

Info



Anmeldungen zum Gottesdienst nimmt Jutta Daub unter 06381 8737 entgegen. Es gelten die Corona-Vorschriften.