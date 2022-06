Zum 1. Juli wechselt Pfarrerin Janina Tamm nach sieben Jahren vom Pfarramt Potzberg nach Pirmasens. Die Verabschiedung findet am Sonntag, 10. Juli, um 16 Uhr in der Barockkirche Gimsbach statt. Zum Abschied gibt es anschließend einen Sekt, kündigt die Pfarrerin an. Die Nachfolge sei noch nicht geregelt. Die Stelle werde ausgeschrieben.