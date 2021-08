Die Wolfsteiner Pfarrerin Eva Mähnert feiert am Sonntag, 12. September, ihre Ordination. Der Festgottesdienst mit Dekan Matthias Schwarz vom Kirchenbezirk An Alsenz und Lauter findet um 14 Uhr in der evangelischen Kirche statt. Die 29-Jährige ist als Nachfolgerin von Kira Seel seit März für rund 1400 Kirchenmitglieder in Wolfstein, Roßbach, Oberweiler-Tiefenbach und Rutsweiler zuständig. Sie stammt aus Kerzenheim im Donnersbergkreis und studierte in Mainz und Leipzig. Mähnert weist darauf hin, dass die Gemeinde gerne teilnehmen könne, die Plätze in der Kirche aufgrund von Corona weiterhin begrenzt seien. Eine Anmeldung im Pfarramt sei unbedingt notwendig.