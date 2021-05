Klein waren die Tierchen, denen sein Interesse galt: Insekten. Das Grabmal des ehemaliger Odenbacher Pfarrers Philipp Wilbrand Jacob Müller ist hingegen recht imposant – aber verwittert.

Einer der bedeutendsten Naturwissenschaftler aus dem Kreis Kusel war der Odenbacher Pfarrer Philipp Wilbrand Jacob Müller (1771-1851). Sein wissenschaftliches Interesse galt der Entomologie (Insektenkunde). Seine Forschungen sind bis heute anerkannt. Er ist auf dem Friedhof in Odenbach begraben.

Einen großen Einfluss auf sein Leben hatte sein Vater Georg Friedrich Ludwig Müller (1734-1811), der ebenfalls Theologe war. Bevor er die Pfarrstelle in Odenbach antrat, unterrichtete er an der Lateinschule in Bergzabern und später am Gymnasium in Zweibrücken. Zu den verschiedenen Wissenschaften, mit denen er sich beschäftigte, gehörten neben Mathematik und Astronomie auch Botanik. Sein Sohn und dessen Freund, der Botaniker Joseph Wilhelm Daniel Koch aus Kusel (1771-1849), wurden berühmte Wissenschaftler.

Zwei Käfer tragen seinen Namen

Der jüngere Müller studierte in Marburg Theologie und wurde anschließend Vikar an der Pfarrstelle seines Vaters, bevor er 1811 dessen Amt übernahm. Aber seine geistlichen Aufgaben ließen ihm genügend Zeit für naturwissenschaftliche Studien. Anfangs beschäftigte er sich ebenfalls mit Botanik, schwenkte dann aber um auf die Erforschung der Welt der Insekten. Er machte viele Exkursionen und Reisen in der Pfalz, auf denen er vor allem Käfer sammelte. Er war Mitglied in mehreren wissenschaftlichen Gesellschaften. Zum umfangreichen Briefwechsel mit anderen Gelehrten gehörte auch der Austausch von Exponaten, mit denen er seine Sammlung erweiterte.

Die Ergebnisse seiner Forschungen waren zwei Dutzend Abhandlungen, die Müller in Fachzeitschriften veröffentlichte. Viele seiner Beobachtungen sind auch heute noch wertvoll, denn sie bieten eine historische Bestandsaufnahme der Insekten, von denen manche sehr selten geworden oder ausgestorben sind. Von seinen Fachkollegen wurde er dadurch geehrt, dass zwei der von ihm bestimmten Käfer seinen Namen tragen: der Pelzflohkäfer („Leptinus testaceus Müller“) und die im Wasser lebende Gattung „Macronychus quadrituberculatus Müller“ – Haken- oder Klauenkäfer genannt.

Die Sammlung von über 1000 Käfern überließ Müller der wissenschaftlichen Gesellschaft Pollichia, aber sie wurde zum größten Teil während des Zweiten Weltkrieges vernichtet. Erhalten ist jedoch sein handschriftlicher Nachlass im Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim. Er besteht aus Hunderten von Manuskripten, darunter Briefe und Aufzeichnungen über seine Funde.

Kein Konflikt zu Theologie

Auch bei seinen geistlichen Kollegen wurde Müller geschätzt. Sie wählten ihn 1820 als Dekan für den Kirchenbezirk Obermoschel in ein Amt, das er bis 1848 ausübte. Er erklärte: Einen Konflikt zwischen Theologie und Naturwissenschaft gab es bei ihm nicht, denn in der Natur sah er eine wichtige Offenbarung für die Schöpfung Gottes.

Müllers Grab in Odenbach, das sich unmittelbar vor der rückwärtigen Friedhofsmauer befindet, wurde auffällig gestaltet. Aus den zwei Würfeln des Fundaments erhebt sich eine Säule, um deren Inschrift eine Lorbeergirlande geschlungen ist. Den Abschluss bildet eine Halbkugel, die von einer Art Krone eingefasst wird. Aber das Grab ist in keinem guten Zustand. Die Inschriften sind kaum noch lesbar, weil auch ein Stück von der Säule abgeplatzt ist. Da der Pfarrer und Forscher in Vergessenheit geraten war, hat die Gemeinde vor einigen Jahren eine kleine Informationstafel an der Mauer hinter dem Grab angebracht. Sie zeigt Bilder von Müller und seiner Frau und nennt seine wichtigsten Lebensdaten.