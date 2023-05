Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im neuen Gemeindebrief informierte Pfarrer Robin Braun die Kirchenmitglieder darüber, dass er die die protestantische Kirchengemeinde Herschweiler-Pettersheim verlässt. Er war etwas länger als drei Jahre für die Dörfer Herschweiler-Pettersheim, Langenbach, Ohmbach und Krottelbach zuständig. Es ist seine erste Pfarrstelle.

Er schreibt über diese Zeit folgende Dankesworte: „ Wahnsinn – so kurz und doch eine so lange Zeit, in der so viel passiert ist!“ Diese drei Jahre galten als Probezeit,