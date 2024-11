Pfarrer Robert Fillinger, seit Juli 2021 evangelischer Pfarrer in Herschweiler-Pettersheim, wird die Kirchengemeinde zum 1. April des kommenden Jahres verlassen. Er wechselt nach Dudenhofen bei Speyer.

Fillinger hatte sich im Mai auf die Pfarrstelle in der Vorderpfalz beworben, wie er im Gottesdienst und im Gemeindebrief bekanntgegeben hat. Der Dudenhofener Pfarrer Volker Glaser, der aus Langenbach stammt, wurde in den Ruhestand verabschiedet. Geplant ist laut Fillinger, dass der Umzug für seine Ehefrau Sarah, die als Lehrerin arbeitet, und die beiden Kinder erst nach Ende des Schuljahres erfolgt.

In Fillingers Amtszeit fiel die Gründung der „Kirche kunterbunt“ und der Reihe „Reine Frauensache“. In der Corona-Zeit wurde der Gottesdienst als Winterkirche im Jugendheim gefeiert, auch startete eine regionale Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden Altenkirchen-Brücken und Niederkirchen-Hoof.

„Nicht gelungen, mich hier zuhause zu fühlen“

Der Seelsorger dankte für alles, was er in dieser Zeit entwickeln durfte, und den Menschen, die gerne daran mitgewirkt hätten. Allerdings gestand er auch: „Obwohl vieles passiert und auch viel Gutes war, so ist es mir leider nicht gelungen, mich hier zuhause zu fühlen.“ Er sei emotional weiterhin mit der Vorderpfalz verbunden, weil er vor der Übernahme der Pfarrei in Haßloch wohnte, so Fillinger. Er könne dort frühere Freundschaften wiederbeleben und sich zudem besser um seine Eltern kümmern.