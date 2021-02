Die katholische Pfarrei Heiliger St. Christopherus hat im vergangenen Jahr 442 Brillen für den Verein „Brillen ohne Grenzen“ gesammelt. Der Verein wird die Brillen zunächst reinigen und die jeweiligen Gläser vermessen. Im Anschluss werden die Brillen an Hilfsbedürftige in aller Welt verteilt. Die Pfarrei beteiligt sich seit dem Jahr 2015 an der Aktion. Seither wurden 3055 für eine weitere Verwertung gesammelt.