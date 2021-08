Die Pfalzwerke Netz AG führt am 25. August in Rehweiler und im Matzenbacher Ortsteil Eisenbach Wartungsarbeiten am Stromnetz durch. Das hat das Unternehmen mitgeteilt. Zwischen 8 Uhr und 16 Uhr soll deshalb die Stromversorgung über ein Ersatzaggregat sichergestellt werden. Eine Einspeisung aus Eigenerzeugungsanlagen sei während der Arbeiten nicht möglich.