Amelie Sommer vom TV Ohmbach fährt zu den deutschen Meisterschaften im Rope Skipping. Sie wurde am Samstag in Bellheim Pfalzmeisterin im Einzel und qualifizierte sich über ihre gute Punktzahl für die nationalen Titelkämpfe.

Amelie Sommer erreichte im Kampf um die Pfalzmeisterschaft in ihrer Altersklasse 3 in den Einzeldisziplinen 30 Sekunden Speed, drei Minuten Speed und Freestyle (Kür auf Musik) jeweils den ersten Platz. Damit gewann sie auch den Gesamtwettkampf. Mit ihren 1120,65 Punkten hat sie zudem die Quali für die Deutschen Meisterschaften am 18. März in Niederwörresbach in der Tasche.

Der TV Ohmbach war mit zwei Starterinnen in Bellheim vertreten: Anne Zunkel trat ist in den Einzeldisziplinen 30 Sekunden Speed, drei Minuten Speed und 30 Sekunden Double Under an. Sie wurde jeweils Fünfte.

Auch der TV Kübelberg schickte eine Sportlerin zu den Landeseinzelmeisterschaften nach Bellheim. Jule Schnabel vertrat ihren Verein aufgrund von mehreren Ausfällen alleine. In den Speeddisziplinen brachte sie in ihrer Altersklasse 2 souveräne Leistungen, die mit den Plätzen vier und zwei belohnt wurden. Nach der Präsentation des Freestyles folgte anschließend der Double Under Cup, den sie auf Rang drei abschloss.

Auch der TV Waldmohr und der TV Kusel nahmen an den Pfalzmeisterschaften teil. In der Gesamtwertung wurde Sina Strauß (TV Kusel, AK 1) Dritte, Marie Hennes, Linda und Paula Hentschel (alle TVW, AK1) folgten auf den Plätzen. Kusel schickte zudem Jasmin Zeisberg in den Wettkampf, die in der AK 2 Fünfte wurde. Die AK 5 bestand ausschließlich aus Waldmohrer Springerinnen: Mira Schwarz, Luisa Wrobel, Misaki Hubner und Emma Kreutz.