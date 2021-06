Die Kuseler Pfalzligisten kamen zum Auftakt der Medenrunde noch nicht richtig in Fahrt: Die Vierer-Mannschaft der Damen 30 der Bunker Boys Brücken holten im Heimspiel gegen den Park TC Siegelbach ein 3:3-Unentschieden. Das Vierer-Team der Herren 40 des TC Offenbach-Hundheim wartet dagegen noch auf Punkte.

Die Brücker Damen gingen mit Janina Holzhauser, Natascha Christoffel, Miriam Huber und Eva Göddel in die Einzel, die sie gegen ihre Siegelbacher Kontrahentinnen mit 2:2 Punkten beendeten. Christoffel gewann gegen Ellen Frick in drei Sätzen (0:6, 6:1, 10:5) und auch Göddel ging gegen Lisa Agne siegreich vom Platz (6:3, 6:1).

In den Doppeln hatten die beiden zuvor erfolgreichen Damen gegen Frick/Nina Emmes dagegen beim 1:6, 1:6 keine Chance. Miriam Huber und Ute Sander machten es besser, kämpften sich durch drei Sätze zum Erfolg (6:3, 2:6, 10:7).

Der TC Offenbach-Hundheim, Aufsteiger aus der A-Klasse, musste auswärts beim TC Kirchheimbolanden ran, verlor dort mit 2:4. Die Mannschaft von Spielführer Timo Kauf, deren Ziel der Klassenerhalt ist, verlor drei von vier Einzeln, lediglich Kauf selbst konnte sich gegen Mustapha Marouane durchsetzen (6:3, 6:1). Den zweiten Punkt erspielten Peter Uhrig/Uwe Baumbauer gegen Falk Pribbernow/Mustapha Marouane (6:0, 6:2).

Das Vierer-Team der Herren 30 aus Schönenberg-Kübelberg wartet derweil noch darauf, dass es wieder losgeht. Nachdem der ursprüngliche Gegner TC Erlenbach bei Kandel seine Mannschaft abgemeldet hat, greift das Team von Michael Höh erst am kommenden Sonntag in Wörth ins Geschehen ein. „Wir wollen einfach Spaß haben und endlich wieder spielen“, so Höh.