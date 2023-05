Kusel. Das Pfalzklinikum in Kusel bietet erneut Kurse zum Thema Resilienz an. Ziel ist, die eigene Widerstandskraft in Beruf und Alltag zu stärken. Los geht’s ab dem 13. Juni. Auch zu den Themen Achtsamkeit und Stressbewältigung gibt es neue Angebote.

Alltag und Beruf bieten zahlreiche Herausforderungen. Eine mögliche Antwort darauf lautet Resilienz. Das bedeutet, dass die seelische Widerstandskraft gestärkt und auf Veränderungen flexibel reagiert wird. Für Interessenten, die ihre Widerstandskraft in Beruf und Alltag stärken möchten, bietet die Tagesklinik Kusel des Pfalzklinikums (Weibergraben 1) einen neuen Kurs an. Los geht’s am Dienstag, 13. Juni, 14.30 bis 16 Uhr. Das Gruppenangebot richtet sich an alle, die ihre Körperwahrnehmung verbessern und neue Strategien für den Alltag entwickeln wollen. Die Teilnehmer lernen mithilfe von Entspannungs- und Bewegungsübungen ihr persönliches Stresslevel zu senken. Weitere Folgekurse sind im September und November geplant.

Sechs Kurseinheiten

Zum Thema Achtsamkeit findet ein neuer Kurs bereits ab dem 7. Juni immer mittwochs von 14.30 bis 16 Uhr statt. Durch eine achtsame Betrachtungsweise können die Teilnehmer Auslöser von Stress schneller erkennen und ihre inneren Ressourcen besser wahrnehmen, heißt es in der Kursankündigung. Dadurch haben sie die Möglichkeit, ihre psychische Stabilität zu festigen.

Weiterhin bietet das Pfalzklinikum einen Kurs zum Thema Stressbewältigung an. Beginn ist am Montag, 12 Juni. Der Kurs findet immer montags von 16 bis 17.30 Uhr statt. Bei dem Training werden die in der Theorie und mithilfe praktischer Übungen vermittelt, wie mit Stress umgegangen werden kann.

Info



Alle Angebote bestehen aus sechs Kurseinheiten. Voraussetzung für eine Teilnahme ist eine Überweisung durch den Haus- oder Facharzt sowie die Anmeldung unter der Telefonnummer 06381 920980, E-Mail TKKusel@pfalzklinikum.de.