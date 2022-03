Die Hütte des Pfälzerwald-Vereins in Rutsweiler an der Lauter soll Mitte/Ende April wieder öffnen. Helfer für den Hüttendienst werden noch gesucht, auch Nicht-Mitglieder können sich engagieren. Die Einteilung erfolgt am Freitag, 25. März, 19 Uhr in der Gaststätte 11 Freunde in Kreimbach-Kaulbach. Um vorherigen Anmeldung bei Dirk Landfried (0171 2192119 oder dlandfried@t-online.de) wird gebeten. Der zweite Vereinsvorsitzende ist derzeit zuständig, nachdem Klaus Cossmann von seinem Amt als erster Vorsitzender der Ortsgruppe zurückgetreten ist. Auch Kassenwartin Stefanie Lensch hat ihr Ehrenamt aus persönlichen Gründen niedergelegt. Ein Termin zur Vorstandswahl soll erst festgelegt werden, wenn Kandidatenvorschläge eingegangen sind, erklärte Landfried auf Nachfrage.