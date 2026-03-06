Wegen Hasskriminalität im Internet hat eine Demonstration gegen rechts ein juristisches Nachspiel, das sich in Sachsen-Anhalt abspielt.

Ein Jahr währt jetzt schon ein Streit zwischen Marco Schneider, Leiter des Siebenpfeiffer-Gymnasiums in Kusel, und dem rechtsextremen Magazin „Compact“. Es geht um die Frage, inwieweit ein Schulleiter Flagge gegen rechts zeigen darf. Der Fall beschäftigt auch die Justiz in Sachsen-Anhalt.

Begonnen hatte alles mit einer Demonstration, zu der sich die Schulgemeinschaft aus Schülern, Lehrkräften, Personalrat und Eltern entschlossen hatte. Im Februar 2025 wurde für Menschlichkeit, Toleranz und Demokratie marschiert – für das Gymnasium eine Selbstverständlichkeit, ist es doch seit über 20 Jahren „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“, damals eine Premiere in Rheinland-Pfalz. Anlass für den Protestzug zusammen mit anderen Beteiligten aus der Region war eine AfD-Veranstaltung mit der Bundesvorsitzenden Alice Weidel in der Kuseler Fritz-Wunderlich-Halle im Vorfeld der Bundestagswahl.

Mehrere Strafanträge

Im Nachgang unterstellte „Compact“ dem Schulleiter in einem Internet-Video unzulässige politische Einflussnahme in der Schule und versuchte damit, den Eindruck fehlender Neutralität zu vermitteln. Außerdem hinterließ das Video den Eindruck, in Kusel sei eine linksextreme Antifa am Werk, der der Schulleiter nahe stehe. Einschlägige Kommentare in den sozialen Netzwerken folgten auf dem Fuß und reichten von „sofort kündigen“ bis zu „linksversiffter Schulleiterdarsteller“. Schneider stellte deshalb über die Polizei Strafanträge, auch gegen das Magazin, für ihn fast schon Routine, wie er sagt. Danach hörte er nichts mehr, bis die RHEINPFALZ jetzt nachfragte.

25. Februar 2025: Die Gegen-Demo zur AfD-Veranstaltung mit Alice Weidel in Kusel. Archivfoto: Benjamin Ginkel

Wie üblich, leitete die Polizei ihre Ermittlungsergebnisse an die zuständige Staatsanwaltschaft weiter, in diesem Fall jene in Halle (Saale). Sie ist in Sachsen-Anhalt auch Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet, ihr obliegt also die strafrechtliche Verfolgung von Hate Speech, Volksverhetzung und ähnlichen Delikten. Das Verfahren spielt sich deshalb in Sachsen-Anhalt ab, weil der Geschäftsführer der „Compact“-Magazin GmbH in dem Bundesland wohnt und bei solchen Äußerungsdelikten im Internet der Wohnort des Beschuldigten maßgeblich für den Gerichtsort ist.

„Üble Nachrede“

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft erfüllte das „Compact“-Video die Tatbestände der üblen Nachrede und des Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz, Beispiel Recht am eigenen Bild. So sollen bewusst Fotos von Schneider verwendet worden sein, die nichts mit der Demo zu tun hatten.

Dem folgte das Amtsgericht ohne Hauptverhandlung und erließ im Dezember 2025 gegen den Geschäftsführer einen Strafbefehl über eine Gesamtgeldstrafe von 20.700 Euro, zu zahlen in 90 Tagessätzen à 230 Euro an die Justizkasse. „Compact“ erhob Einspruch, weshalb verhandelt werden muss. Ein Termin steht laut Amtsgericht noch nicht fest.

Neuer Podcast

Derweil schießt das Magazin online weiter gegen den Schulleiter und verkündet, „die Serie der Attacken gegen Compact reißt nicht ab“. Den Strafbefehl über 20.700 Euro wertet es als Erpressungsversuch. Marco Schneider, der schon vor einem Jahr sehr gelassen auf den Internet-Shitstorm reagiert hatte – „Wer mich kennt, weiß, dass ich eine große Resilienz habe“ – behält diese Strategie bei und hält ebenso an seinem Einsatz für die Demokratie fest.

So wurde in diesen Tagen ein Podcast zu dem Thema „Demokratie und bewusste Nicht-Neutralität gegenüber Faschismus“ gestartet, Tenor: „Das ist nicht links, das ist normal“. In der ersten Ausgabe wünscht sich Schneider vor allem „mehr Zusammenhalt, damit faschistische Tendenzen keinen Platz mehr haben“ – gemeinsam mit dem Kuseler Sozialarbeiter Bastian Drumm, den „Compact“ als örtlichen Antifa-Boss zu diskreditieren versucht.

Schneider: Bin kein Opfer

Bis heute hat Schneider nach eigenen Angaben die jeweiligen Videos nicht gesehen, sondern lediglich Screenshots an die Polizei weitergeleitet, „die sich dann kümmerte“. Er habe noch nicht einmal ein schlechtes Gefühl, fühle sich auch nichts als Opfer, sondern lasse einfach nicht zu, dass solche Menschen Raum in seinem Leben bekämen. Den Ermittlern bescheinigt Schneider, vorbildlich zu arbeiten. Das macht er auch an einem anderen Beispiel fest. So sei das erste „Compact“-Video mit einem Kommentar versehen worden, bei dem ihm Gewalt angedroht worden sei – nach dem Motto „Ich weiß, wo er wohnt, und verpasse ihm mal eine ordentliche Tracht Prügel“. Auch das habe er an die Polizei weitergegeben, keine 24 Stunden später sei der Kommentator in Nordrhein-Westfalen festgenommen worden.

Blick aufs Schulgelände. Archivfoto: Benjamin Ginkel

Demnächst wird in Kusel auch wieder demonstriert, organisiert von einem breiten Bündnis. Denn erneut hat die AfD die Fritz-Wunderlich-Halle gemietet, dieses Mal im Vorfeld der Landtagswahl am 22. März. Stand heute ist das Siebenpfeiffer-Gymnasium dabei, er habe nur noch nicht eingeladen, so der Schulleiter.

ADD: Nicht zu beanstanden

Was die Schulaufsichtsbehörde bei der ADD in Trier von den Unterstellungen des rechtsextremen Magazins hält, hatte sie schon vor einem Jahr deutlich gemacht und sich dabei hinter das Gymnasium und seinen Leiter gestellt: „Haltung zu zeigen, sich zu engagieren, das ist gelebte Demokratie, und das ist es, wozu Schule die Kinder und Jugendlichen ermutigen und befähigen möchte.“ Wichtig sei es, Kinder und Jugendliche in die Lage zu versetzen, sich eine eigene Meinung zu bilden.

Darüber hinaus seien verbeamtete Lehrkräfte verpflichtet, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verteidigen und extremistischen Tendenzen klar entgegenzuwirken. Sie müssten auch nicht neutral im Sinn von ohne politische Meinung sein, solange diese als eigene Meinung erkennbar sei. Da sich der Aufruf zur Demo im Übrigen nicht gegen eine bestimmte Partei gerichtet habe, sei er nicht zu beanstanden.

Kurzzeitig verboten

Für „Compact“ selbst wird der Auftritt vor dem Naumburger Amtsgericht nicht der erste juristische Streit sein. Mitte 2024 hatte die damalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) das Magazin verboten. Ein Jahr später hob das Bundesverwaltungsgericht dieses Verbot wieder auf. Zwar verstoßen bestimmte Aussagen von „Compact“ zur Migration laut Gericht gegen die Menschenwürde. Die Meinungs- und Pressefreiheit seien aber so hohe Güter, dass es trotzdem nicht für ein Verbot des gesamten Magazins reiche. Dafür müssten die verfassungsfeindlichen Inhalte das Gesamtangebot des Magazins „prägen“, doch diese Schwelle werde bislang nicht überschritten.